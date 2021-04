Entrega de botellas para limpar "o pisete nun periquete"

Este xoves comeza a repartición das botellas para os propietarios de cans, que levan o lema da campaña do goberno de Marín: 'Limpa o pisete nun periquete'. con esta iniciativa quérese concienciar aos donos dos animais para que limpen ouríñelos das súas mascotas para evitar danos no mobiliario público da vila.

A repartición realizarase atendendo ao censo que existe de cans. Será preciso mostrar o DNI co nome da persoa propietaria do animal. As botellas de tamaño pequeno poderán recollerse tanto o xoves como o venres na Oficina de Turismo da praza de España, en horario de 12.00 a 15.00 e de 18.00 a 21.00 horas.

No caso de que algunha persoa non poida acudir á recollida ou cense ao seu can nas próximas xornadas, poderán recoller o material no Museo Torres, nos horarios de apertura ao público.

As concelleiras Itziar Álvarez e Marián Sanmartín presentaban este martes o modelo de botellas e sinalan que, nos últimos días, se incrementou o número de cans censados, debido á promoción desta campaña.