Cribado no Grove para detectar asintomáticos e frear a escalada de contaxios

O aumento de casos activos no municipio do Grove motivou a convocatoria por parte do Sergas dun cribado voluntario entre a poboación. Están chamados a realizar esta PCR, entre este mércores e o sábado, unhas 3.600 persoas co obxectivo de detectar persoas asintomáticas.

A campaña comezará mañá nos centros educativos IES Monte dá Vila e CEIP Conmeniños, para continuar ao día seguinte no IES e CEIP As Bizocas, así como no CEIP Rosalía de Castro. De forma paralela, entre a tarde do xoves e as xornadas de venres e sábado están citadas 2.600 habitantes con idades comprendidas entre os 19 e 49 anos.

Con esta actuación, desde o Sergas confían en detectar pacientes que descoñecen ser portadores da enfermidade para cortar a transmisión e evitar a propagación do virus.