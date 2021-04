Comezan as obras para instalar un paso de peóns con semáforo no barrio de Sobrán

O delegado territorial da Xunta visita as obras en Sobrán © Xunta de Galicia

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade iniciaba este martes as obras para instalar un paso de peóns con semáforo en Sobrán, no cruzamento entre a rúa San Cibrán e a avenida de Cambados, no municipio de Vilagarcía de Arousa.

A obra ten como principal obxectivo mellorar a seguridade viaria neste punto urbano da estrada autonómica PO-549. Ata o lugar desprazábase Luís López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, acompañado polo delegado de Infraestruturas, José Luis Díez.

O investimento previsto ascende a 42.000 euros e espérase que nuns días estea xa en funcionamento. Trátase dunha instalación demandada pola veciñanza e por integrantes da asociación Miramar e residentes nos lugares de Vilaxoán, Faxilde e Sobradelo.

Ampliaranse as beirarrúas actuais para incrementar a visibilidade dos peóns no momento de cruzar a estrada e melloraranse os accesos para as persoas que proceden das rúas Bouza de Abaixo e San Cibrán. Tamén se incorporará unha cuña de aceleración para facilitar as manobras e achegar máis seguridade aos vehículos que se incorporen á estrada.