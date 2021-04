Visita á mellora da luz pública exterior na barriada marinense de San Pedro

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este martes o concello de Marín que contou cunha axuda do Fondo de Compensación Ambiental para a mellora e renovación da luz pública exterior en San Pedro, por importe de case 32.000 euros.

Segundo indicou Natalia Prieto, esta actuación é un dos obxectivos do Fondo de Compensación Ambiental, ao que a Xunta destina 11 millóns de euros na convocatoria deste ano. No marco deste fondo, o Goberno galego financia actuacións nos concellos dirixidas ao incremento da eficiencia no aproveitamento dos recursos enerxéticos renovables, da sustentabilidade, da biodiversidade e do uso recreativo e educativo dos recursos de Galicia.

O concello de Marín leva recibidos máis de 500.000 euros nos últimos anos para diversas actuacións grazas as ordes de axudas da Vicepresidencia primeira. Concretamente, o pasado ano, ademais desta axuda do Fondo de Compensación Ambiental, recibiron preto de 35.000 euros da Orde de Infraestruturas de uso público para a mellora da renovación da iluminación pública en Mogor e 15.000 euros do convenio para acondicionamento das praias.