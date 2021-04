A pandemia segue en situación de meseta á espera de coñecer os efectos da Semana Santa

Clientes nas terrazas da hostalería de Pontevedra con máscara © Mónica Patxot

O tempo estival e os festivos da Semana Santa dinamizaron a vida social en toda Galicia. As praias e as terrazas enchéronse e, aínda que a maior parte da poboación respecta as medidas de prevención contra a covid-19, os expertos temen que estes contactos entre persoas poidan disparar de novo os contaxios.

"Por agora a situación é boa, aínda é pronto para facer unha valoración da Semana Santa, haberá que esperar polo menos unha semana", admite o director de Alertas Epidemiolóxicas de Sanidade, Miguel Álvarez Deza.

Os efectos da Semana Santa non se verán reflectidos ata dentro dunha semana na taxa de incidencia acumulada en Galicia. E poida que tarden aínda máis. "Agora domina a cepa británica, que sabemos que é máis explosiva, pero un paciente pode tardar en positivizar ata 14 días", puntualiza o doutor, quen tampouco considera desatinado, como xa se valoran no Ministerio, ordenar unha corentena para paliar esta nova onda de contaxios que puideron producirse durante os días festivos.

Con todo, Álvarez Deza prefire ser prudente e esperar sete días, "ata o luns ou martes da semana que vén", para facerse unha idea da situación da pandemia posterior á Semana Santa.

Aínda así, o responsable deste departamento lanza unha mensaxe positiva ao recoñecer que actualmente Galicia atópase nunha boa situación, "mellor que outras comunidades autónomas" e confía que esta tendencia á estabilización se manteña para conseguir no menor tempo posible vencer á covid-19.