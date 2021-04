A área sanitaria suma 22 novos contaxios diarios e volve ter 20 pacientes nos hospitais

A incidencia da covid-19 segue a tendencia á alza na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés e os datos oficiais deste martes (baseados en cifras das 18.00 horas do luns) confirman 22 contagios nun só día a pesar de realizarse unha cantidade pequena de probas PCR, 298 nunha xornada.

Segundo o balance oficial, a situación complícase nos hospitais pontevedreses, que volven a cifra de 20 pacientes con covid-19 ingresados tras varios días por baixo. Son catro máis que un día antes.

Este martes hai un paciente na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo e 19 ingresados en planta de hospitalización. Son 16 pacientes en planta no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, tres máis que o martes; 1 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra e 2 no Hospital do Salnés.

Ademais, hai 231 persoas que deron positivo en covid-19 e atópanse en seguimento domiciliario.

En total, o número de casos activos na área sanitaria sitúase en 251, 5 máis que o luns. A pesar de que houbo 22 novos contagios, a cifra non sobe máis porque se deron 17 altas médicas. En total, desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 12.470 pacientes.

Segundo o balance oficial, ata o momento faleceron por coronavirus na área sanitaria 167 pacientes.

As 298 probas PCR realizadas nas últimas horas elevan a 186.479 o total de test efectuados desde o inicio da pandemia na área sanitaria.