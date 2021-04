A Alameda, preparada para a súa 'posta a punto' primaveral

Revisión das árbores da Alameda © Concello de Pontevedra

De xeito "inminente", segundo o goberno municipal, vanse a executar os traballos de poda e posta a punto nas palmeiras dos Xardíns de Vincenti, a contorna de Vila Pilar e a Praza de España. Nesta actuación, investiranse uns 10.000 euros.

Os traballos serán executados por Eduardo Penedo, enxeñeiro técnico forestal e especialista en arboricultura, que actuará nunha trintena de palmeiras. Para esta labor, haberá que empregar un camión-guindastre dotado dun cesto para operar en altura.

Ademais de cortar as pólas das dúas liñas de exemplares que presiden o paseo principal do parque das Palmeiras, as actuacións estenderanse á agrupación de washingtonias nas inmediacións de Vila Pilar e a outra illada na Praza de España.

Esta intervención, segundo o edil de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, tamén contempla a poda dun tileiro de gran porte e a revisión e substitución dos sistemas de ancoraxe desta e doutras árbores senlleiras situadas nos Xardíns de Vincenti.

Con este tipo de tratamentos, o Concello busca combater os efectos da praga do picudo vermello, que arrasou gran parte das palmeiras das Rías Baixas e que, no caso da Alameda de Pontevedra, son exemplares de gran valor histórico e ornamental.

Estas árbores, afirma o concelleiro socialista, son unha "prioridade" para o seu departamento, que hai pouco aplicou unha serie de tratamentos fitosanitarios e unha exhaustiva revisión das palmeiras para garantir que todas continuaban sas e sen presenza do problemático verme.