A Semana Santa conclúe con 246 casos activos por covid-19 e cun aumento dos contaxios

O lento incremento dos casos activos por covid-19 parece ter aumentado o seu ritmo na recta final da Semana Santa. A área sanitaria rexistra este luns 246 contaxiados. Son trece máis que onte. Os novos contaxios, a pesar das poucas PCR realizadas, superan a vintena.

En concreto, nas últimas 24 horas sumáronse ás estatísticas outras 23 persoas. É a maior cifra das últimas semanas. E iso que tan só se efectuaron 281 probas PCR.

Os pacientes hospitalizados, pola súa banda, son dezaseis entre os tres centros hospitalarios da área pontevedresa. É un menos dos que estaban ingresados este domingo.

A maior parte dos ingresados (12) están en sendo atendidos en Montecelo. Dous máis están no Hospital do Salnés e un no QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra.

Pola súa banda, tan só hai un paciente ingresado na unidade de coidados críticos (UCI) de Montecelo. Non hai cambios con respecto ao último balance de Sanidade.

O resto dos que contraeron o virus, outras 230 persoas, atópanse illadas nos seus domicilios e recuperándose baixo supervisión médica.

Desde o inicio da pandemia 12.453 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19, 11 nas últimas 24 horas, e rexistráronse 167 falecementos asociados ao virus. O último deles, un home de 67 anos que morreu en Montecelo.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 186.181, 281 nas últimas horas. Delas, 22 deron positivo (7,82%). A estas probas súmanse as 96.807 seroloxías realizadas ata a data.

INCIDENCIA EN GALICIA

A nivel autonómico a Dirección Xeral de Saúde Pública informa que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.174, sete máis que o día anterior. Deles 695 son da área da Coruña, 133 da de Lugo, 146 da de Ourense, 246 da de Pontevedra, 577 da área de Vigo, 285 da de Santiago e 92 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 32 están en UCI, 187 en unidades de hospitalización e 1.955 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 113.121 persoas curadas, rexistrándose 2.352 falecementos.

Desde o inicio da pandemia realizáronse en Galicia 1.872.868 probas PCR, 3.493 nas últimas 24 horas, que permitiron detectar 105 novos infectados.