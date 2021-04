Nova vítima no Hospital Montecelo con motivo da infección da covid-19 nunha fin de semana lutuoso. Trátase dun home de 67 anos que falecía no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra durante a xornada do sábado. Segundo os datos ofrecidos polo Servizo Galego de Saúde (SERGAS), este paciente contaba con outras enfermidades previas no seu historial.

Convértese así na vítima 167 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés desde que comezou a pandemia. Esta morte súmase ás outras dúas notificadas durante o sábado 3 que perdían a vida en Montecelo, dous homes de 75 e 86 anos, ámbolos presentaban tamén patoloxías previas. Desde o inicio do plan de continxencia por covid-19 curáronse 12.442 pacientes na área sanitaria, nove máis nas últimas horas.

DATOS EN GALICIA

Sanidade notifica este domingo a morte de cinco persoas en Galicia. Tres deles falecían o sábado 3 aínda que a confirmación da causa da enfermidade producísese nas últimas horas. Neste caso, ademais do home de Pontevedra, tamén faleceron outros dous homes no Complexo Hospitalario Universitario dá Coruña (CHUAC), con tan só 55 e 59 anos.

Ao longo deste día 4 faleceron dúas persoas por mor da enfermidade, unha muller de 84 anos no CHUAC e un home de 63 anos no Hospital Lucus Augusti de Lugo. Todas as vítimas nestas últimas 48 horas contaban con outras enfermidades nos seus expedientes médicos.

En Galicia desde o inicio da pandemia faleceron 2.352 persoas debido á infección e curáronse 113.023 pacientes ao longo do último ano.