Detido por violación de morada un mozo que entrou borracho na casa do alcalde de Vilanova

Vehículo da Policía Local de Vilanova © Concello de Vilanova

Un veciño de Vilanova de Arousa duns 20 anos foi detido o venres como presunto autor dun delito de violación de morada tras entrar na vivenda do alcalde a localidade, Gonzalo Durán, e negarse a marcharse.

Segundo confirmaron fontes municipais, a Policía Local de Vilanova procedeu á súa detención á primeira hora da noite do venres, tras ser sorprendido no interior da vivenda pola esposa do alcalde.

A muller atopouse ao mozo no salón. Estaba bébedo e, a pesar de que lle pediu que se fose, negouse, de modo que alertou á Policía Local. Nun momento da súa estancia na vivenda, chegou a empuxala, aínda que non lle xerou ningunha lesión.

A Policía Local logrou deter ao mozo pouco despois e, a continuación, entregouno á Garda Civil, que se fixo cargo das dilixencias.