Lixeiro descenso dos pacientes con covid-19 nos hospitais pontevedreses

Este domingo 4 de abril hai nos hospitais da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 17 pacientes con covid-19. A cifra supón que nas últimas 24 horas rexistrouse un pequeno descenso dos enfermos máis graves, pois supoñen tres menos que o sábado. Á hora de interpretar estes datos hai que ter en conta que no mesmo período faleceron dúas persoas que estaban ingresados no Hospital Montecelo, de modo que tan só un paciente curouse da enfermidade.

Segundo a información facilitada polo Servizo Galego de Saúde, na unidade de coidados críticos do Hospital Montecelo hai un paciente con covid-19, o mesmo número que o sábado, mentres que en planta de hospitalización hai 16, tres menos.

En concreto, este domingo hai ingresados en planta 14 pacientes no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 1 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra e 1 no Hospital do Salnés. Nestes dous últimos centros non houbo cambios con respecto ao día anterior, pero si en Montecelo.

Este lixeiro descenso prodúcese nunha xornada na que se confirmaron 12 novos positivos de covid-19 na área sanitaria. Tras recibir o alta nove pacientes, o cómputo final é de tres casos activos máis que o día anterior. Este domingo hai 233, dos que 216 atópanse en illamento domiciliario.

Desde o inicio do plan de continxencia do COVID-19 curáronse 12.442 pacientes (9 na última xornada) e faleceron 166 pacientes (dous nos dous últimos días no Hospital Montecelo, dous homes de 75 e 86 anos presentaban patoloxías previas).

Durante a xornada do Sábado Santo confirmáronse estes 12 novos positivos a pesar de realizarse un número moi pequeno de probas PCR. En concreto, nas últimas 24 horas fixéronse 157, que elevan a 185.900 o total de probas xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria.

EVOLUCIÓN EN GALICIA

Segundo a última actualización da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.167, 57 menos que o sábado, tras confirmarse nas últimas 24 horas 92 novos positivos.

Do total de casos activos, 706 son da área da Coruña, 134 da de Lugo, 144 da de Ourense, 233 da de Pontevedra, 581 da área de Vigo, 273 da de Santiago e 96 da de Ferrol.

A nivel autonómico, a situación dos hospitais empeora. Do total de pacientes positivos, 34 están en UCI, catro máis que o sábado; e 179 en unidades de hospitalización, un menos. Os 1.954 restantes atópanse no seu domicilio.

Polo de agora, en Galicia hai un total de 113.023 persoas curadas, rexistrándose 2.347 falecementos. O número de PCR realizadas é de 1.869.375.