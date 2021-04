Sete persoas resultan feridas despois de colidir catro vehículos en Cambados

Unha colisión múltiple entre catro vehículos, que circulaban pola estrada VG4.3, á altura da rotonda de entrada á localidade, saldouse con sete persoas feridas, dous menores de idade.

Segundo informa o 112, o accidente ocorreu pasados poucos minutos das 12:15 horas, a esa hora, varios usuarios da vía contactaban cos servizos de emerxencias para informar do sinistro. Segundo a información recibida, un ferido estaba atrapado no interior dun dos turismos afectados.

Dende o 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento dos profesionais sanitarios, dos axentes de Tráfico, da Policía Local e dos Bombeiros do Salnés, que confirmaron o uso do material necesario para liberar ao condutor dun dos turismos. Tamén, os Bombeiros e os voluntarios Protección Civil de Vilagarcía participaron no operativo.

Unha vez no punto, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado dos sete feridos ao centro sanitario de referencia.