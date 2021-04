Un incendio declarado en San Xurxo de Sacos leva calcinadas máis de 40 hectáreas

A Consellería do Medio Rural informou dun incendio forestal no concello de Cerdedo-Cotobade.

Está activo este lume na parroquia de San Xurxo de Sacos, que comezou pasadas as 23,56 horas da pasada noite.

Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada supera as 40 hectáreas. No seu control, participan catro axentes, cinco brigadas e tres motobombas.

Curiosamente a esa hora tamén se declaraba un incendio en Folgoso do Courel (Lugo). Esn este caso a afección é maior, segundo datos actualizados ás 09,00 horas, activouse a situación 2 como medida preventiva no incendio rexistrado neste concello, na parroquia de Meiraos. Fíxose debido á proximidade do lume ao lugar de Portela, na parroquia de Gundriz, no concello limítrofe de Samos.

Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada supera as 100 hectáreas. No lugar traballan, entre outros efectivos, dous axentes, oito brigadas, ademais de desprazarse ao lugar catro motobombas.

Esta noite tamén houbo incendios no concello pontevedrés de Rodeiro, en Monforte de Lemos (Lugo), na parroquia de Marcelle e en Calvos de Randín (Ourense).