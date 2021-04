Nas últimas 24 horas fixéronse 1.340 probas PCR

A Consellería de Sanidade informa que este xoves 1 de abril o área sanitaria de Pontevedra-O Salnés contabiliza 229 casos activos de covid. Isto supón 2 infectados menos que onte.

Segundo o dato actualizado nas úlitmas 24 horas detectáronse 19 novos contaxios.

En canto á presión asistencial hai 21 pacientes de covid ingresados en planta de hospitalización. Concretamente son 19 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 2 no Hospital do Salnés.

Na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) de Montecelo hai 1 paciente crítico.

Así mesmo, permanecen 207 casos de coronavirus evolucionando nos seus domicilios cunha sintomatoloxía leve ou asintomáticos.

Desde o inicio do plan de continxencia pola pandemia curáronse 12.396 pacientes (21 más que no día de onte) e faleceron por este virus no área sanitaria 163 pacientes.

En canto a realizació n de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 1.340, que se engaden ás 184.398 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

GALICIA

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.340, deles 783 son da área da Coruña, 169 da de Lugo, 142 da de Ourense, 229 da de Pontevedra, 627 da área de Vigo, 270 da de Santiago e 120 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 28 están en UCI, 171 en unidades de hospitalización e 2.141 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 112.501 persoas curadas, rexistrándose 2.342 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 1.858.417.