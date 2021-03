Pontevedra marca máximo de temperatura en Galicia con 32,1 graos antes da chegada das choivas

Xente na praia de Lourido © Cristina Saiz

O tempo estival deste inicio de Semana Santa despídese ao grande en Pontevedra. A capital da provincia rexistrou este mércores a temperatura máis alta de Galicia, unha xornada antes da chegada de intensas choivas que farán descender o mercurio en toda a comunidade.

O po sahariano e as nubes desluciron un intenso día de calor nas Rías Baixas, aínda que iso non impediu aos pontevedreses desprazarse ás praias para aliviar a calor. Os 32,1 graos rexistrados ás 17.40 horas na estación meteorolóxica de Campolongo supoñen o pico máis alto non só da xornada, senón dos últimos días en toda Galicia.

Con todo, aquelas persoas que inician as súas vacacións coa chegada dos días festivos non poderán gozar ao aire libre destas xornadas tan calorosas porque a partir deste xoves prevense choivas nas Rías Baixas. O Xoves Santo amencerá con tempo nubrado e unha alta probabilidade de precipitacións que será aínda maior cara ao atardecer. As temperaturas experimentarán tamén un acusado descenso con máximas de 17 e mínimas de 10 graos.

Para o Venres Santo está previsto que as precipitacións vaian diminuíndo ata desaparecer a última hora do día e dar paso a unha xornada asollada para iniciar a fin de semana. As temperaturas, en todo caso, non superarán os 20 graos.

"Haberá precipitacións o xoves e o venres. En canto ás temperaturas, serán altas para as mínimas e normais para as máximas respeto ao agardado para este período, con mínimas que descenderán moderadamente e máximas que descenderán notablemente, a pesar de que oscilarán", recolle a previsión de Meteogalicia para os tres próximos días na Boa Vila.