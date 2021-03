O vial que une O Vinquiño e Contumil contará cunha senda peonil e unha área de convivencia

Vial que une O Vinquiño e Contumil © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo conta xa cun proxecto que mellorará a seguridade viaria nunha zona moi transitada tanto por vehículos como por peóns, o vial que une O Vinquiño e Contumil.

A actuación contempla unha senda peonil de formigón coloreado de verde de dous metros de ancho, unha área de descanso, dotación de iluminación pública e unha mellora da rede de saneamento.

Os traballos valorados en 506.940 euros, serán financiados a través do Plan Concellos da Deputación e fondos propios. O prazo de execución estimado é de 5 meses.

Na actualidade o pavimento do vial atópase en moi mal estado e en varias zonas o ancho é escaso supoñendo un grave perigo para veciños e nenos que transitan pola zona na que se atopa o colexio de Nantes e as instalacións do Centro Cultural Deportivo de Sanxenxo.

Os traballos expoñen a ampliación da estrada ata os oito metros, deixando dous deles para unha senda na marxe dereita que garanta unha circulación segura para o peón, alcanzando as dúas marxes onde se alarga o vial. Para delimitar a senda peonil, que estará á mesma altura que a calzada, colocaranse 991 metros de bordo prefabricado de formigón.

O proxecto inclúe tamén unha área de convivencia no tramo intermedio coa pavimentación igual á da senda peonil, fundíndose as dúas zonas nunha. Nesta zona plantaranse varias árbores, e colocaranse uns bancos de madeira e unhas papeleiras, para que os viandantes poidan descansar e retomar forzas.

Previamente á pavimentación, mellorarase a rede de saneamento, coa colocación dunha tubaxe de pluviais de PVC e os correspondentes pozos de rexistro e sumidoiros. Tamén se soterrarán os cables de telefonía e electricidade. A obra contempla a dotación de iluminación pública na zona con 35 puntos de luz, un cada 30 metros, con luminarias led de alta potencia.

Os traballos darán comezo cunha limpeza completa das marxes do vial, coa apertura de cunetas onde sexa necesario. A actuación conta con 1.048 metros de lonxitude e foi precisa a cesión voluntaria de terreo de seis veciños lindeiros coa senda proxectada.

Este proxecto de mellora de seguridade viaria súmase aos que xa o goberno ten previsto na contorna do colexio e o mercado de abastos de Portonovo e na estrada de Adina que se sufragarán en colaboración coa Deputación de Pontevedra.

Trátase de garantir contornas seguras priorizando ao peón, mellorando as conexións nas parroquias e garantindo espazos de convivencia.