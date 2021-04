Poio impulsa un espazo para emprendedores no centro de formación da Reiboa

Poio Crea será o nome do futuro espazo de emprendemento que o goberno municipal quere emprazar no centro de formación da Reiboa. Para este proxecto, reserváronse uns 100.000 euros procedentes do remanente de tesourería das arcas municipais.

Os técnicos municipais están a traballar na elaboración do proxecto, que contempla o acondicionamento dunha zona do centro de formación, que contaría cun espazo específico para traballo e outra área na que se facilitaría o desenvolvemento de accións formativas.

Ademais, tamén habería espazo para iniciativas que se poidan poñer en marcha en colaboración co tecido empresarial do municipio.

"Consideramos que un espazo destas características é prioritario para axudar aos novos emprendedores que temos na nosa vila e que precisan dun servizo coma este", sinala o concelleiro de Promoción Económica, Gregorio Agís.

A intención do Concello é que este novo espazo esta habilitado "canto antes" para que os emprendedores locais teñan un lugar no que poder poñer en marcha os seus negocios.

As dependencias da Reiboa son o "lugar ideal" para acoller este proxecto "inédito" en Poio, segundo Agís, que recorda a reforma realizada no centro para instalar un ascensor e unha nova aula de informática, así como para a reforma dos aseos e para a remodelación exterior.

O centro de formación da Reiboa xa acolle na actualidade o Programa Integrado de Emprego e diferentes cursos e obradoiros formativos, como o proxecto Senda 2021, que dará comezo o vindeiro mes de abril e cuxo prazo de inscrición aínda está aberto.