A Xerencia confirma un gromo con 4 positivos no servizo de Medicina Interna do Hospital Provincial

A Xerencia da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés ven de confirmar un gromo con 4 positivos no servizo de Medicina Interna do Hospital Provincial.

A través dos servizos de Medicina Preventiva e a Unidade de Prevención de Riscos Laborais, mantén activo o protocolo preventivo covid neste servizo de Medicina Interna do Hospital Provincial.

Están en "seguemento activo" catro pacientes positivos que xa foron derivados á unidade de hospitalización covid do Hospital Montecelo, onde continúan coa súa evolución á vez que se lles realiza "supervisión clínica constante".

Estas mismas fontes oficiais sinalaron que no marco deste protocolo preventivo, parte da área de hospitalización de Medicina Interna do Hospital Provincial de Pontevedra mantén algunha dependencia sen pacientes para continuar co proceso intensivo de limpeza e desinfección de habitacións, espazos comúns e áreas que utilizan os profesionais, iniciativa que se prevé remate en breve para dispoñer de novo da totalidade das instalacións asistenciais.