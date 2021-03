Os socialistas de Pontevedra piden a vacinación urxente das persoas con Alzhéimer

As persoas con Alzheimer que acoden a diario aos centros de día para recibir os seus tratamentos deben ser vacinados urxentemente. É a petición que lanzan desde a agrupación provincial do PSOE, que cualifica de "inadmisible" que este colectivo non fose incluído como prioritario no plan de vacinación da Xunta.

O secretario xeral dos socialistas en Pontevedra, David Regades, fai agora súa a petición realizada pola Federación Alzhéimer Galicia hai uns días. Consideran no partido que o temor das familias a que estes pacientes contáxiense está a facer que acudan con menor frecuencia a estes centros e a súa deterioración cognitiva está a acelerarse. Lembran ademais que estas persoas presentan un maior risco de morbilidad fronte á covid-19.

Por todo iso, Regades lamenta que a carta enviada polo colectivo ás conselleiras de Sanidade e Política Social non hai recibido aínda resposta co anuncio da vacinación inmediata destes pacientes, "o que demostra o desinterese da Xunta por resolver un tema da máxima sensibilidade", critica.