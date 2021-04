RADIO.- Días de penitencia para o turismo de Rías Baixas e á espera da resurrección

Quen están a mover o turismo en Rías Baixas estes días vacacionais de Semana Santa?. "Pouco movemento hai porque, aínda que as restricións sexan dentro da Comunidade, reduciu moito o movemento", así comeza a charla que mantemos en PontevedraViva Radio con César Sánchez Ballesteros, presidente de Asehospo, a Asociación Provincial de Empresarios de Hospedaxe e secretario do Clúster de Turismo de Galicia.

O máis habitual están a ser movementos dun día; escapadas para ir a unha praia, facer un roteiro ou unha excursión; pero non repercute nas pernoitas "máxime cando non se poden ofrecer ceas cun horario normal debido ao toque de queda".

As cifras que expón no 'Cara a cara' evidencian a tesitura. Se para manter unhas marxes de equilibro en positivo a ocupación hotelera debe estar entre o 40 e o 60%; esta semana Santa oscila entre o 10 e o 15% e estas porcentaxes nos establecementos que abriron, que segundo Sánchez Ballesteros son ao redor do 20%.

Os aloxamentos de turismo rural resultan ser a excepción. Son nestes momentos os que máis demanda teñen. "Desgraciadamente non se vive só de Semana Santa, pero si é unha boa noticia para esta parte do sector".

Este calvario que soportan por segundo ano consecutivo esperan que termine coas vacinas: "son a nosa luz ao final do túnel que esperemos cheguen canto antes e permitan un maior movemento e empezar a respirar", isto é, que o turismo de Rías Baixas poida resucitar.