A Garda Civil detén dúas persoas relacionadas co tiroteo do domingo en Vilanova

Captura do vídeo gravado por unha testemuña da pelexa previa ao tiroteo en Vilanova de Arousa © PontevedraViva

A investigación sobre o tiroteo ocorrido na noite do pasado domingo en Vilanova continúa. A Garda Civil detivo este martes a dúas persoas que poderían estar implicadas nun suceso no que os axentes seguen traballando e do que só transcendeu o arresto destes dous individuos.

Os feitos producíronse na noite do domingo, 28 de marzo, no municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa. A orixe do conflito pode estar nunha pelexa entre dous homes que tivo lugar no paseo marítimo da localidade, que foi gravada por unha testemuña. Instantes despois, veciños do lugar escoitaron varios disparos nas inmediacións do porto de Vilanova.

A Garda Civil confirmou que se trataba dun tiroteo no que un individuo abriu fogo desde un coche en marcha contra a fachada dun edificio sen provocar danos persoais. Nun primeiro momento non se produciron detencións, pero este martes os axentes arrestaron a dúas persoas que poderían estar implicadas co ocorrido. Con todo, a investigación continúa aberta e nas próximas horas podería haber máis novidades.