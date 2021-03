A máscara será obrigatoria ao aire libre, sexa cal sexa a distancia, incluído en praias e piscinas

A distancia interpersoal xa non será un criterio que determine se se debe usar ou non a máscara. O Goberno decidiu endurecer a obrigatoriedade do uso deste elemento de protección cunha normativa que acaba de publicar o Boletín Oficial do Estado.

A partir de agora, haberá que levar máscara sempre, sen importar a distancia na que se atopen outras persoas. Esta instrución será de obrigado cumprimento para todas as persoas maiores de seis anos.

En concreto, a nova lei obriga a ir con máscara na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público.

A normativa, que deberán aplicar as comunidades autónomas -que ata o de agora aprobaran as súas propias excepcións-, ten unha vixencia indefinida, polo que durará ata que as autoridades consideren que se superou a crise sanitaria da covid-19.

O principal cambio, máis aló da distancia, afecta a espazos ao aire libre como praias ou piscinas. A partir de agora, non poderemos quitarnos a máscara mentres tomamos o sol. Só poderemos facelo á hora de darnos un baño.

A máscara tamén será obrigatoria nos medios de transporte aéreo, marítimo, ferrocarril ou bus e nos transportes públicos e privados de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor, se os ocupantes dos turismos non conviven no mesmo domicilio.

Iso si, non será esixible no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre (aínda que neste caso as comunidades poden optar por facela obrigatoria) ou de actividades no que o uso da máscara resulte incompatible, segundo recollan as indicacións que realizasen as autoridades sanitarias.

A lei inclúe excepcións ao uso obrigatorio da máscara en todo momento, que se limitan ás persoas con enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non teñan autonomía para quitala ou presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.