Un incendio nun poste eléctrico en Barosa deixa sen luz á aldea de Maquieira, en Barro

A aldea de Maquieira, no termo municipal de Barro e moi próxima ao parque natural da Barosa, amenceu este martes sen luz. A avaría tivo a súa orixe no incendio da caixa de distribución de dous postes eléctricos que comezaron a arder durante a madrugada provocando un corte na subministración a esta aldea que se prolongou ata as 11 horas.

O aviso deuno unha veciña que vive diante dun destes postes. Unhas pequenas explosións espertárona e viu que a luz ía e viña constantemente. Asustada saíu pola xanela para ver que estaba a pasar e viu como ardía a caixa de distribución dun destes postes e tamén os cables eléctricos. Do mesmo xeito, producíase outro incendio noutra das torres máis afastadas xa situada no parque da Barosa.

Os afectados contactaron co 112, con Naturgy e co Concello de Portas, ao que pertencen algunhas das vivendas desta aldea, para informar da incidencia e á primeira hora da mañá presentáronse no lugar operarios da empresa encargada do mantemento para resolver a avaría, que quedou plenamente reparada a media mañá.

Os veciños achacan a avaría a unha subida de tensión pero polo momento Naturgy non aclarou o ocorrido.