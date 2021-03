RADIO.- Mentres isto dure: Consellos anti covid-19 chegan ata Sao Paulo

Alumnos do Instituto Valle Inclán durante o intercambio co Colexio Español Miguel de Cervantes © Mónica Patxot Alumnos do Colexio Español Miguel de Cervantes en Sao Paulo © Mónica Patxot

Brasil sitúase como segundo país no mundo con maior número de casos de COVID-19 actualmente. Alumos do Instituto Valle Inclán asistiron durante dúas xornadas a varias sesións telemáticas con estudantes do Colexio Español Miguel de Cervantes de Sao Paulo para explicarlles como se viviu a pandemia e como volveron ás aulas neste curso.

Trátase dun centro de titularidade mixta co Goberno español. Nestes encontros virtuais participaron alumnos pontevedreses de segundo de Bacharelato e de noveno curso, correspondente a terceiro de ESO en España.

A actividade correspondía á materia de Análise de Discurso; ademais de completar o currículo desta materia a proposta lectiva pretendía o fomento da solidariedade, ser conscientes da globalización e no caso dos estudantes brasileiros tamén adquirir coñecementos sobre a importancia desta pandemia e asumir medidas de prevención.

Neste primeiro programa - que reproduce dous das catro sesións - participaron como expositores: Raúl Pereiras Sanmartín, Mario Luis Francisco González, Lucía Álvarez Calvo, Uxía Agís Doce, Néstor Martínez Busto, Germán Pérez Sabarís, Lara Reguera Acuña, Gabriella Gallego de Cassia e Kemilly Gabrielle Cardoso de Santos.

Durante o intercambio telemático, lembraron como discorreu a pandemia desde o inicio do confinamento, as sucesivas ondas coas súas correspondentes restricións, como foi a reincorporación ás aulas; e mesmo como viviron nalgúns casos a enfermidade eles mesmos e as súas familias.