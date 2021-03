Un xulgado anula a multa de Patrimonio ao Concello por un asfaltado en Barcelos

O xulgado do contencioso administrativo número 3 de Pontevedra anulou a multa imposta en 2017 por Patrimonio da Xunta de Galicia ao Concello polo asfaltado do tramo da praza de Barcelos que linda co muro do convento de Santa Clara.

As autoridades de Patrimonio sancionaran cunha multa de 2.500 euros ao goberno municipal ao entender que estes traballos executáronse sen ter en conta que a zona se atopaba dentro da área de protección do convento.

Pero o xulgado pontevedrés dá a razón ao Concello no seu recurso e conclúe que as obras, que converteu este tramo no 'patio de recreo' do colexio Barcelos e que incluíron varias pistas deportivas que Patrimonio non consideraba "adecuadas", realizáronse correctamente.

A portavoz do executivo local, Anabel Gulías, explicou que o muro do convento ten "certo valor patrimonial", pero reiterou que o asfaltado realizado "non tiña que ver" con ningún elemento catalogado ou que tivese algunha protección.

Aínda que a Xunta xa confirmou que recorrerá esta sentenza, o Concello entende que o fallo "despexa dúbidas" sobre algunhas das actuacións recollidas no proxecto para a reforma integral desta céntrica praza.

DEMANDA DA COMUNIDADE DE MONTES DE XEVE

Pola súa banda, a comunidade de montes de Xeve demandou ao Concello de Pontevedra polo asfaltado dun camiño nas inmediacións do campo de tiro de Cerdaniñas Novas que, segundo consta na súa documentación, é da súa propiedade.

O camiño, que dá acceso a unhas vivendas e a unha nave comercial, foi asfaltado polo goberno municipal a pedimento dos veciños e co convencemento que se trataba dun camiño de propiedade municipal, segundo Anabel Gulías.

O Concello comparecerá na causa para que, por unha banda, o xulgado aclare de quen é o camiño e, por outro, no caso de que falle na súa contra chegar a un acordo cos comuneiros para tomar a decisión que mellor conveña a ambas as partes sobre o asfaltado xa realizado.