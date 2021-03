A Garda Civil investiga un tiroteo en Vilanova de Arousa

A Garda Civil investiga un tiroteo ocorrido durante a noite do pasado domingo en Vilanova de Arousa. Aínda que as causas do suceso non transcenderon, informan desde o instituto armado que o suceso resolveuse sen danos persoais.

Explican fontes coñecedoras do caso que o tiroteo tivo lugar na contorna de Vista Alegre cando unha persoa abriu lume desde un coche en marcha contra a fachada dun edificio.

A causa atópase agora xudicializada e os investigadores non desbotan ningunha posibilidade, desde unha enfrontamento persoal, ata un axuste de contas ou un suceso relacionado co narcotráfico.

Polo momento tampouco se produciron detencións como consecuencia de leste tiroteo.