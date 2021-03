Avaría que deixa sen auga a residentes de Fontecarmoa, O Piñeiriño e da avenida de Cambados

Unha avaría nun tramo dunha canalización antiga ha provocado cortes de auga durante as últimas horas en Vilagarcía. Segundo informa o goberno local, a rotura dunha condución de abastecemento de auga potable no cruzamento entre avenida Doutor Tourón e a Rúa Fontecarmoa provocou este corte na subministración, desde as 09.30 horas deste luns.

A falta de auga afecta a residentes nas zonas de Fontecarmoa, O Piñeiriño e a algunhas persoas con domicilio na avenida de Cambados. Os operarios de Espina e Delfín traballan no arranxo que se producía no conduto, que se atopa na marxe contraria do lugar onde se realizaron obras hai ano e medio para mellorar o servizo.

O goberno local espera que se poida restituír a auga durante a tarde deste luns. Desde a concesionaria lembran que é preciso un traballo detallado e co máximo coidado nesta vía principal porque existen numerosas canalizacións de servizos como gas, fibra ou teléfono.