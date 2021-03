A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), fai un chamamento xeralizado á participación da cidadanía para aumentar as reservas de todos os grupos sanguíneos. Nestes momentos, faise necesaria a colaboración de todos os doantes pero moi especialmente, dos grupos A Positivo, Cero Positivo, A Negativo e B Negativo. Segundo ADOS, as reservas destes catro grupos presentan niveis baixos, polo que resulta preciso reforzar o permanente chamamento á participación nas campañas de doazón.

A Axencia convida ós cidadáns a doar, debido a que o aumento na demanda de compoñentes sanguíneos, por mor do incremento da actividade asistencial e dos transplantes de órganos, rexistrouse unha diminución nos niveis de reservas. A Consellería de Sanidade recorda que os hospitais galegos precisan unha media de 500 doazóns diarias para levar a cabo axeitadamente o seu labor asistencial.

ADOS agarda, novamente, contar coa participación dos cidadáns e, para iso, ofrecerá as máximas facilidades para doar en toda Galicia. No caso de Pontevedra estas doazóns realizaranse na caseta de doazóns do Hospital Provincial durante esta semana no seguinte horario:

Luns e venres de 08.00 a 15.00 horas

Martes, mércores e xoves de 15:00 a 22:00 horas

QUEN PODE DOAR?