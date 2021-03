A praga da bolboreta ameaza coa súa voracidade os buxos das Rías Baixas

Efecto da praga da bolboreta nos buxos © Deputación de Pontevedra

A Estación Fitopatolóxica Areeiro da Deputación de Pontevedra alerta dun incremento da actividade das eirugas hibernantes da bolboreta do buxo nas Rías Baixas. Por esta motivo alerta para que se realice unha vixilancia máis intensiva e iniciar tratamento para frear o espallamento desta especie.

Trátase dunha praga que procede do leste de Asia e converteuse nun inimigo dos xardíns históricos e tradicionais das Rías Baixas, ademais tamén está a ser responsable da perda das formacións naturais de buxo no centro de Europa e no Pirineo catalán.

As eirugas hibernantes xa comezaron a retomar a súa actividade malia as baixas temperaturas nocturnas. Desde o Areeiro recomendan eliminar os brotes afectados e aplicar tratamento nas comarcas máis cálidas porque avisan de que, en condicións favorables, esta especie pode ter unha influencia "explosiva".

Estas orugas presentan unha voracidade elevada e provocan a defoliación en poucos días dos buxos. Desta forma, os arbustos quedan completamente espidos e a súa vida queda gravemente comprometida.

Os buxos son habituais en pazos galegos de maneira histórica e mesmo a escritora Emilia Pardo Bazán facía referencia á súa presenza nos xardíns ofrecendo un atractivo turístico.