'Bitácora dun confinamento', o reclamo das Sénior Poderosas para recoller alimentos solidarios

Mesa do Banco de Alimentos en colaboración coas Sénior Poderosas © Cristina Saiz

Un libro no que narran as súas experiencias vitais durante o confinamento serviu como incentivo para recoller alimentos este sábado na mesa instalada na Praza de Ourense. Alí, o grupo de mulleres denominado Sénior Poderosas, con idades comprendidas entre os 60 e os 85 anos, que xurdiu no Taller de Lóxica Sénior de Kairós, recollían comida non perecedoira para doala ao Banco de Alimentos.

Cada persoas que achegaba alimentos levaba un exemplar de 'Bitácora dun confinamento', escrito por Cristina Bonaque Belizón, Carmen Corbal Ramos, Conchita Rodríguez Prendes, María Teresa Sánchez Ayala, María Sánchez Lareo e Pita Somoza Seoane.

Marcos Rey, concelleiro de Benestar Social, achegábase ata o posto para apoiar esta iniciativa solidaria dun grupo de mulleres moi activas e con ganas de realizar propostas en apoio ás persoas máis desfavorecidas nestes momentos de crise.