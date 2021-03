Pontes e edificios públicos apagan as súas luces na 'Hora do planeta'

Entre as 20.30 e as 21.30 horas, a comarca de Pontevedra sumábase ao acto simbólico da 'Hora do Planeta', unha acción que co apagado de luces de edificios públicos ou de espazos de cidades e vilas pretende mostrar a importancia que ten o coidado do medio ambiente.

Así, a Deputación de Pontevedra apagaba as luces de todos os seus edificios como a sede de Turismo Rías Baixas ou o Pazo provincial; o Concello de Pontevedra quitaba as luces das pontes das Correntes, dos Tirantes e da pasarela peonil da Illa das Esculturas durante esa hora.

En Poio suspendéronse as luces da Casa do concello, do Parque dá Memoria, do Mosteiro e da xefatura da Policía Local. En Sanxenxo quedaron ás escuras a Rúa Madrid, Porto Deportivo, Paseo de Silgar, Avenida de Galicia e Rafael Picó. Mentres que en Ponte Caldelas apagáronse os farois da Praza de España e da Praza Praceres Casteláns Pan, entre outros espazos en distintos municipios das Rías Baixas.

Este 2021 preséntase como o inicio dunha década de gran importancia para a biodiversidade e a defensa da natureza. En maio está prevista a celebración en Kunming, China, do 15ª Cume sobre a biodiversidade, que xunto á Cume sobre o Clima que se desenvolverá en novembro en Glasgow serán fundamentais para garantir que en 2050 cúmprase o obxectivo de establecer as bases para a convivencia humana en harmonía coa natureza baseándose no aforro de enerxía e no coidado do aire e dos alimentos que consumimos.