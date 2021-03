O Premio Liberación de Marín irá destinado ás ONGs e asociacións da vila

A concelleira Itziar Álvarez e o presidente da Asociación Ademar Manuel Torres © Concello de Marín

O vindeiro domingo 4 de abril celebrarase o Día da Liberación de Marín, unha cita que conmemora o feito histórico de Gago de Mendoza e as alarmas do Morrazo. Nesta ocasión será celebrado de maneira diferente debido ás restricións establecidas polas autoridades sanitarias.

A concelleira Itziar Álvarez e o presidente da Asociación Ademar Manuel Torres visitaban este sábado o cubo situado polo Concello na Alameda Rosalía de Castro. Alí reprodúcense diversas escenas da banda deseñada que se elaborou explicando a historia do heroe marinense.

Este 2021 o premio Liberación destinarase ás asociacións sen ánimo de lucro de lavilla e organizacións non gobernamentais: AECC Asociación Española contra o Cancro; Asociación de acción solidaria Sor Elvira; Asociación Asociación Amor en Acción Amenac; Asociación benéfica de axuda ao necesitado Sos, Cáritas Diocesana Marín, Cáritas Diocesana Santomé, Voluntarias da Caridade e San Vicente de Paul Comedor Benéfico.

Nesa mesma xornada, ás 13.00 horas, realizarase un pequeno acto no que particparán as asociacións con todas as medidas de seguridade. Un integrante de Vos Chaneiros interpretará o himno de Galicia durante a sesión.