Esta madrugada adiántanse os reloxos unha hora para adaptarse ao horario de verán

Ás 02.00 horas da madrugada deste domingo 28 de marzo, os reloxos deberán adiantarse unha hora e pasar ás 03.00 horas. Esta decisión adóptase nos países da Unión Europea para establecer o horario de verán.

A decisión está relacionada co aproveitamento de máis horas de luz natural durante as xornadas laborais ao longo dos próximos meses. Desta forma, amencerá e anoitecerá máis tarde grazas a este cambio.

HORA DO PLANETA

Precisamente esta modificación coincide coa Hora do Planeta, unha acción nada en Sidney fai catorce anos e que foi promovida pola organización WWF para defender a natureza e o medio ambiente.

Esta iniciativa promove un apagamento xeral de luces entre as 20.30 e as 21.30 horas deste sábado 27. Desta forma, a Deputación de Pontevedra ten previsto apagar as luces de todos os seus edificios e sedes; o Concello de Pontevedra apagará durante esa hora as luces das pontes das Correntes, dos Tirantes e da pasarela peonil da Illa das Esculturas.

En Poio está previsto que se apaguen as luces da Casa do concello, do Parque dá Memoria, do Mosteiro e da xefatura da Policía Local. En Sanxenxo quedarán ás escuras a Rúa Madrid, Porto Deportivo, Paseo de Silgar, Avenida de Galicia e Rafael Picó. En Ponte Caldelas apagaranse as luces da Praza de España e da Placeres Castellanos Pan.