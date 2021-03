Investimento de 150.000 euros para eliminar a humidade da Igrexa de Santa María do Porto en Marín

Igrexa de Santa María do Porto, en Marín © Consellería de Cultura Igrexa de Santa María do Porto, en Marín © Consellería de Cultura

A Xunta de Galicia iniciará os traballos de restauración da igrexa de Santa María do Porto en Marín. Afirmábao este sábado o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, durante a súa visita ao templo acompañado pola alcaldesa María Ramallo.

Esta inmoble conta cun alto valor patrimonial e suma máis de catro séculos de historia. As obras foron licitadas cun orzamento de 150.000 euros para resolver os problemas actuais de humidade. Os traballos desenvolveranse no exterior da basílica que xa se someteu a unha primeira fase de restauración en 2017, cun investimento de 60.000 euros, coa intención de eliminar as filtracións de auga e mellorar a ventilación da igrexa. Tamén está prevista a restauración da cantería, cambio de carpinterías e mellora do estado xeral.

A igrexa de Santa María do Porto, que tamén é coñecida como a igrexa Vella de Marín, inclúense no Plan Xeral de Ordenación Municipal e atópase situada sobre unha elevación do terreo preto do porto. A súa construción iniciábase no ano 1603 baixo a dirección do mestre García Arce.

No século XX renovouse a cuberta, ademais de realizarse novas carpinterías, cunha combinación entre pezas de madeira e outras de módulos prefabricados de formigón.