Estudantes do IES de Poio aprenden a abandonar o centro en caso de emerxencia

Venres previo a Semana Santa e venres de simulacro de evacuación no IES de Poio. A Policía Local de Poio en coordinación coas concellerías de Seguridade Cidadá, Educación e a dirección do centro escolar desenvolvía esta sesión para comprobar as medidas que se deben adoptar en caso dunha situación de emerxencia.

Máis de 500 estudantes e o profesorado participaban nesta acción, que leva a cabo a través do Programa Axente Titor. Os axentes trasladan á comunidade escolar a importancia de cumprir cunha serie de pautas de actuación para o abandono das instalacións, de maneira segura, ordenada e áxil.

Unha intervención similar realizouse no Colexio SEK-Atlántico. Os axentes policiais en ambos os casos comprobaron os estados das alarmas e a utilización das saídas de emerxencia, entre outras cuestións relacionadas coa seguridade destes espazos.