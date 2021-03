RADIO.- A playlist de... Alberto Ribas: Traballar co verbo compartir

Alberto Ribas Álvarez selecciona a súa playlist en PontevedraViva Radio © Mónica Patxot

Alberto Ribas Álvarez era asesor de empresas antes que blogger de viaxes e gastronomía. Unha afección que posteriormente e desde hai máis dunha década converteuse na súa profesión. As xanelas foron os primeiros marcos para compartir as súas experiencias. E comparte fundamentalmente momentos, que non deixan de ser outra cousa que compartir a súa vida polo mundo adiante.

E aínda que faga visible para os demais tantas horas da súa vida, resulta curioso descubrir - como relata en PontevedraViva Radio -, que ao principio tivo que descartar múltiples perfís en redes sociais para ocultar a súa identidade. Este pontevedrés está virtualmente detrás de Máis Grelos, ese produto tan galego que era el quen levaba ás súas amizades cando os visitaba en Barcelona.

Despois abriu Alvientooo para falar de viaxes e estilo de vida; Misterfoodstyler, que xurdiu compartido con outros dous amigos e Alvientooo Retratos onde as imaxes que comparte son única e exclusivamente en branco e negro. Toca dicir entón que a fotografía é outra disciplina artística na que se desenvolve.

Estes días o seu nome está presente nos medios de comunicación por conseguir situarse entre os finalistas aos Influencer Awards Spain na modalidade de Viaxes. Non se alzou gañador finalmente pero sente premiado cando "alguén che di que atoparon o que buscaban no teu blogue ou quedaron satisfeitos coas que recomendacións que fixeras dun lugar".

A súa selección músical na Playlist tamén convida a viaxar e ten sabor. Comparte entre outras, música de Brasil, de Portugal e de Galicia, onde hai algún artista co que colaborou a través da súa cámara fotográfica.