Sanxenxo apela á "serenidade e responsabilidade" para superar a repunta que sitúa á vila en alerta vermella

"Ibamos na boa dirección hai seis días, con 15 casos, pero estou convencido de que con serenidade e responsabilidade poderemos revertir estas malas cifras". É a resposta do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ao repunte de casos por covid-19 rexistrado na vila turística nos últimos días e que volve situar ao municipio no nivel alto de alerta.

Esta escalada no nivel de restricións vai afectar principalmente á hostalería xa que só poderán manter abertas as terrazas e ao 50% da súa capacidade. “Estamos preocupados tanto pola situación sanitaria como polo efecto que isto supón para a hostalería porque a Semana Santa era xa un pouco ou pistoletazo de saída dá tempada en Sanxenxo”, admite Martín.

O rexedor lembra que case 7.000 galegos, visitantes que nestes momentos poden acudir a Sanxenxo, contan coa súa segunda residencia no municipio e que nestes momentos o 30% dos hoteis están abertos. Así, esta mesma mañá, tal e como estaba previsto, Martín xunto ao concelleiro de Persoal, Marcos Guisasola, e o de Seguridade, Jaime Leiro, mantiveron un encontro co xefe da Policía Local para pechar o operativo de seguridade para Semana Santa.

Nos próximos días incorporaranse ao persoal da Policía Local catro auxiliares cos que se reforzará o dispositivo que se despregará no municipio e co que se prestará especial atención aos espazos públicos onde se concentra un maior número de persoas como o Paseo de Silgar, Rafael Picou, o skate park ou as zonas de terrazas.

A Consellería de Sanidade comunicou esta mesma mañá ao alcalde que os datos de casos activos hoxe por Covid mantíñase en 37, igual que onte, e que estaba previsto realizar varios cribados no municipio tanto en centros educativos como no sector da alimentación. Os tests darán comezo mañá no CEIP Telleiro; o xoves faranse no CEIP Portonovo e IES Vilalonga e o domingo, 28, estarán chamados os traballadores de áreas comerciais de Sanxenxo para realizar un cribado en Pontevedra.