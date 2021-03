O alumnado gañador do concurso "Portas da Paz" goza dun almorzo saudable

Almorzo saudable no CEIP de Chancelas © Concello de Poio

A Concellería de Benestar Social e Mocidade, dirixida pola socialista Rosa Fernández, fixo este martes entrega de 25 almorzos saudables individuais aos alumnos de 5 anos do CEIP Chancelas que resultaron gañadores do novidoso concurso Portas da Paz, que este ano o departamento municipal impulsou para conmemorar o Día Escolar da Non Violencia e da Paz, a finais do pasado mes de xaneiro.

O certame consistía en adornar as portas dos centros educativos que tomaron parte nesta iniciativa.

Os deseños realizados por estes cativos do colexio da parroquia de Combarro foron os que, finalmente, obtiveron unha maior puntuación por parte do xurado, que á hora de realizar a valoración tiveron moi en conta cuestións como o tipo de material utilizado, a orixinalidade, a montaxe, as mensaxes en lingua galega e alusións a temas vencellados á Axenda 2030.

Os gañadores apostaron por facer unha recreación da lenda xaponesa de Sadako e as mil grullas, a través de cal, segundo esta crenza, a elaboración desta cantidade de grullas de papel garante que os desexos se fagan realidade. Neste caso, estes desexos transmitidos polos nenos tiñan que ver coa paz.

Os almorzos saudables estaban compostos por cestos con zume de laranxa natural, pan de noces, iogurt, marmelada, brochetas de froita, brochetas de xamón e queixo, cereais, galletas artesáns e madalenas caseiras.