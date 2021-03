Falece Antonio Casal 'Pequeco', traballador do Concello de Pontevedra e promotor do voleibol local

Antonio Alfonso Casal Fernández - Couto, máis coñecido polo seu alcume ' Pequeco', falecía na tarde deste martes en Pontevedra como consecuencia dun infarto que sufría tras un paseo. Con 62 anos de idade, este pontevedrés exercía o seu traballo como funcionario no Concello de Pontevedra e, nos últimos anos, xa sufrira algún contratempo de saúde cando estaba a realizar a súa actividade laboral.

Exerceu como delegado de Comisións Obreiras durante máis dunha década encabezando protestas para reclamar mellores condicións laborais para os funcionarios municipais. Pero, ademais, Antonio Casal sempre será lembrado como un dos principais promotores do deporte do voleibol na cidade do Lérez.

Nos primeiros anos da década dos oitenta foi un das persoas que na cidade decidiron crear equipos base e ir buscando promesas deste deporte en centros escolares. Posteriormente, 'Pequeco' converteuse nun dos fundadores do Club Voleibol Pontevedra, un club que conta xa con máis de 35 anos de existencia. Mesmo chegou a adestralo cando o equipo xogou na Primeira Nacional a mediados dos anos 90.

O seu corpo vélase na sala tres do Tanatorio Pontevedra e a incineración realizarase en privado no crematorio Terras de Pontevedra San Marcos durante o mediodía do xoves 25.