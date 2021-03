As licenzas para nova vivenda e reforma de casas dispáranse no rural marinense

A aposta do Concello de Marín por mellorar os servizos do rural comeza a dar os seus froitos. O goberno local ten constatado que nos últimos anos incrementouse a recepción de peticións e de apertura de expedientes para reformar ou construír unha vivenda nalgún punto do rural marinense.

Informan desde o Concello de que nos anos 2019 e 2020 concedéronse 50 licenzas. "Con isto, evidénciase que existe unha demanda importante por vivir ou continuar vivindo non noso rural, apostando polas oportunidades tanto laborais como de calidade de vida que ofrece a nosa contorna máis alá do centro urbano", explican fontes municipais.

Co estalido da pandemia e a xeneralización do teletraballo en moitas profesións, esta tendencia acentuouse polo que o executivo marinense está seguro de que o próximo ano a tendencia á alza manterase.

Desde o punto de vista dos servizos, o concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, quixo facer fincapé no esforzo investidor que se está realizando nas parroquias tanto a nivel de saneamento e abastecemento como na iluminación pública, a mellora dos camiños rurais, a limpeza e as rozas.

Con todo, un dos aspectos que marca a diferenza é a conezión a Internet. O Concello de Marín traballa para conseguir que a fibra óptica chegue a todos os puntos posibles do rural. De feito, segundo explica o responsable do departamento de Novas Tecnoloxías, Hugo González, ao longo do 2021 prevese que a fibra chegue aos núcleos de Currás, Sobreiras, A Rúanova, Ameal, Cidrás, Ou Sequelo, A Niñada, Cadrelo, Fixón, Ou Igrexario, Miñán, Silvestre e Troncosa.