A reposición do pavimento da rúa Conde de Bugallal impón restricións ata o próximo martes

A partir do próximo xoves 25 de marzo comezarán os traballos de reposición da capa de rodadura da rúa Conde de Bugallal. As obras estenderanse ata o martes 30, segundo informou o goberno municipal de Pontevedra.

Os traballos están divididos en dúas fases que abranguen dúas xornadas cada unha.

Así, a fase I realizarase durante as xornadas do xoves 25 e venres 26 de marzo, e abrangue desde o tramo da rúa Pintor Laxeiro ata a rúa da Parda. A fase II realizarase nas xornadas do luns 29 e martes 30 de marzo, e abrangue desde a rúa da Parda ata a rúa Otero Pedrayo.

Estes traballos levan aparellados a retirada de estacionamento. No tramo da fase I non se permitirá o estacionamento desde as 22:00 horas do mércores 24 de marzo e no tramo da fase II non se permitirá desde as 22:00 horas do domingo 28 de marzo.

A reposición de firme na avenida Conde de Bugallal forma parte das actuacións do contrato de mantemento de espazos públicos urbanos e que ten por obxectivo resolver estragos nas rúas da cidade que presentan deterioro polo seu uso continuado ou pola meteoroloxía.