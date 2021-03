A Xunta aínda non foi convocada para participar nunha mesa de diálogo sobre ENCE

Alfonso Rueda nunha visita ao CGTD © Mónica Patxot Alfonso Rueda nunha visita ao CGTD © Mónica Patxot

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, criticou este martes que o pleno do Concello de Pontevedra declarase persoa 'non grata' na cidade ao presidente e conselleiro delegado de Ence, Ignacio de Colmenares. Considera que "resulta polo menos curioso que primeiro se declare persoa 'non grata' ao director dunha empresa e despois se lle chame ao diálogo".

Para o número dous do executivo galego esa decisión "non ten moito sentido" e "non axuda en nada" porque "non serve para a meta que debería ter todo o mundo" que é, ao seu xuízo, "o mantemento dos postos de traballo" que cifrou nunhas 5.000 familias afectadas na comarca de Pontevedra e na actividade forestal dependente de Ence en Galicia.

O vicepresidente galego, que á súa vez é presidente do PP da provincia de Pontevedra, lembrou que "Ence xa dixo que se non queda no seu actual emprazamento irase e por tanto o que temos que facer é tentar que quede aquí".

Rueda sinalou que "cada vez se achega máis a aprobación da Lei de Cambio Climático" que se atopa en tramitación no Congreso "e se se mantén a postura do Goberno central poñeríase moi en perigo a continuidade de Ence" dixo en referencia ao polémico artigo 18, que confirma a limitación a 75 anos das concesións en dominio público marítimo-terrestre.

Neste sentido, Alfonso Rueda lembrou que os traballadores da fábrica de Lourizán foron recibidos a pasada semana pola vicepresidenta cuarta do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica do Goberno de España, Teresa Ribera que se comprometeu a convocar unha mesa de diálogo.

"Pasou unha semana e a Xunta de Galicia non ten ningunha noticia desa convocatoria", engadiu Rueda, que cre que "isto non é unha prioridade para o ministerio" e que "se está gañando tempo e non facendo nada para que a empresa e os postos de traballo queden en Pontevedra e en Galicia".

Rueda incidiu en que o informe elaborado pola asesoría xurídica da Xunta sobre a Lei de cambio climático conclúe que ese artigo 18.4 é "frontalmente inconstitucional", ademais de determinar que este apartado da norma e o 18.3 son "contrarios á seguridade xurídica".

POLICÍA LOCAL

O vicepresidente primeiro da Xunta fixo estas declaracións ao finalizar unha visita que fixo este martes as instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que hoxe e mañá acollen as probas de aptitude física no marco do proceso selectivo para o acceso a 94 prazas do corpo de Policía Local de 35 concellos galegos, ás que están convocados máis de 320 aspirantes.

Trátase do terceiro exercicio da oposición para os aspirantes que superaron a proba de coñecementos que se celebrou o pasado 26 de febreiro no primeiro proceso selectivo celebrado este ano no Recinto Feiral de Silleda e que ademais resultaron aptos na proba de coñecementos de lingua galega ou estaban exentos da súa realización.

Unha vez finalizadas todas as probas do proceso, os alumnos da 13ª promoción de Policía Local comezarán a súa formación en maio na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP).