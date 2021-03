O alumnado de Poio aprende como o lixo orgánico se converte en compost

Escolares de cuarto da ESO do instituto de Poio protagonizaron unha visita a un dos centros comunitarios de compostaxe do municipio para comprobar como é o proceso mediante o que o lixo orgánico se converte en compost a través destes recipientes.

É unha das actividades do Plan Revitaliza da Deputación. Nela, os monitores indicaron, entre outras cuestións, como é preciso separar o lixo na cociña, como se fan as achegas ao composteiro e como se tapan co estruturante, e falaron do traballo dos mestres composteiros.

O alumnado do IES Poio realizou esta visita como complemento ás charlas, obradoiros e xogos que solicitaron os seus centros educativos ao Revitaliza co fin de familiarizarse con este modelo de xestión de residuos.

O obxectivo destas actividades é concienciar á comunidade educativa da problemática dos residuos, acadar un cambio de actitudes na separación do lixo orgánico doméstico, obter un compromiso persoal ante a redución dese lixo e co uso dos composteiros, e informar sobre a compostaxe como alternativa necesaria, económica e ecolóxica aos tratamentos actuais.