Adolfo Agulla, o primeiro centenario de Paredes e aínda subido á bicicleta

Visita do alcalde a Adolfo Agulla Reyes polo seu 100 aniversario © Concello de Vilaboa Adolfo Agulla Reyes © Concello de Vilaboa

Adolfo Agulla Reyes converteuse o primeiro veciño de Paredes (Vilaboa) en chegar ao centenario. Cumpre tan destacado aniversario xunto á súa esposa, Elvira Bará, e cunha afección que o mantén afastado da vida sedentaria: a bicicleta estática.

O primeiro centenario de Paredes recibiu polo seu aniversario a visita do alcalde de Vilaboa, César Poza, e a concelleira de Servizos Sociais, Migración, Servizos e Cemiterios, María Canosa Otero, que destacaron o seu perfil de "home humilde e traballador".

Adolfo Agulla traballou desde os 12 anos, primeiro como mariñeiro na Ría de Vigo, pero tamén como canteiro e albanel, empregos que lle levaron a traballar tamén fóra de Galicia. Por poucos meses, librouse de loitar na Guerra Civil.

Aos seus 100 anos, leva xa 75 casado coa súa esposa, Elvira Bará, e ten tres fillos, cinco netos e catro bisnetos.

Este veciño de Paredes presume de ter na súa familia unha saga de policías locais, pois os seus tres fillos elixiron esta profesión. Dous xa están xubilados e o terceiro é na actualidade inspector xefe da Policía Local de Cangas.

A bicicleta estática na que se mantén activo acompáñao no salón da súa casa e nos últimos días deulle un pequeno susto, pois na víspera do seu aniversario acabou no servizo de Urxencias por unha pequena lesión pola que tiveron que darlle dous puntos de sutura na fronte.