Só houbo misas para celebrar San Bieito de inverno

Mosteiro de San Bieito © Cristina Saiz San Benito Invierno © Cristina Saiz

As celebracións litúrxicas foron este domingo de primavera os únicos actos da festividade de San Bieito de inverno que cada 21 de marzo celébrase no Mosteiro de Lérez.

Como adiantara a Comunidade Parroquial do Divino Salvador de Lérez, os actos reducíronse para adaptarse ás restricións. Así, no exterior do templo non houbo romaría nin procesión e tampouco se permitiu a instalación de postos de venda.

Ademais conforme á normativa da Xunta, non se utilizou a megafonía aínda que tampouco fixo falta pois o aforo do templo non chegou a completarse a pesar de estar reducido ao 33%, o que permitía a entrada de 60 persoas sentadas.

Os fieis que acudiron se puideron recoller o famoso aceite "milagreiro".

Programáronse misas cada hora entre as 9 e as 12 do mediodía, e entre as 17 e 20 horas, sendo desinfectados os bancos despois de cada celebración.