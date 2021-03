Tres emprendedoras de Poio protagonizan o primeiro faladoiro de "A forza das mulleres"

Mariem Filgueira © Concello de Poio Natalia Viña © Concello de Poio Marisé García © Concello de Poio

Natalia Viña Lledó, Marisé García Castiñeira e Mariem Filgueira Pérez son tres emprendedoras de Poio que protagonizarán o vindeiro mércores, día 24, a partires das 20.30 horas, a primeira sesión dos faladoiros "A Forza das Mulleres".

Trátase dunha serie de encontros que poderán seguirse por streaming, a través das canles oficiais do Concello de Poio, previa inscrición no correo a igualdade@concellopoio.org.

Todas elas son integrantes da Asociación de Emprendemento EnPoio. Natalia Viña é a responsable de Fisioterapia Combarro, Marisé García dirixe a Autoescola Arias e Mariem Filgueira impulsa a entidade Sherpa Empresarial.

A Concellería de Igualdade, que dirixe Silvia Díaz organizou esta inciativa no marco dos actos de de conmemoración do Día Internacional da Muller "co obxectivo de compartir experiencias e opinións sobre diferentes cuestións de interese, como poden ser as dificultades que as mulleres atopamos na sociedade patriarcal para o desempeño profesional, a imposibilidade de conciliación ou que significa ser muller nestes tempos de pandemia".

A conversa con estas emprendedoras estará dirixida pola directora do Centro de Información á Muller, Raquel Morales, e a psicóloga do propio CIM, Lidia Fazanes.