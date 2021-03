O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admite a trámite o recurso do PP de Poio contra a subida de impostos do Concello

O portavoz do PP de Poio, Ángel Moldes, informou este sábado que a sala cuarta do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitiu a trámite o recurso interposto polos populares contra a subida de impostos aprobada en decembro polo Concello de Poio.

Moldes destacou que, ao emprender accións xudiciais, que "o PP cumpriu a súa palabra e o seu compromiso de esgotar todas as vías" para impedir a entrada en vigor dunha subida "inxusta e ilegal", como "a aprobada en decembro por BNG, PSOE e Avante Poio".

O voceiro do PP reitera que a modificación da ordenanza aprobada no Pleno na que se sube o IBI a segundas residencias e vivendas desocupadas "non se axusta á legalidade" e cita como referencia "diversa xurisprudencia en Galicia e noutras comunidades autónomas onde xa se anularon estas subidas".

"O Tripartito quere subirlle un 25% no IBI a moitas familias co único criterio de que non estea ninguén censado nunha vivenda, a sabendas de que isto vai prexudicar a veciños que compraron ou herdaron unha casa", di Moldes.

Por último, Moldes engadiu que "o único culpable de que este asunto remate nos tribunais é o Tripartito, que está tan obsesionado con cobrarlle máis á xente e con ingresar máis a toda costa que é capaz de pasar por riba da legalidade".