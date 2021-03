A mestra Carmen Quinteiro protagonizou un coloquio virtual co alumnado de Educación Infantil © Universidade de Vigo A mestra Carmen Quinteiro protagonizou un coloquio virtual co alumnado de Educación Infantil © Universidade de Vigo

"Aventuras e desventuras dunha mestra na aula de infantil" era o título da conferencia virtual coa que a profesora do CEIP A Xunqueira I Carmen Quinteiro buscou achegar o alumnado do grao en Educación Infantil ao seu futuro labor como docentes.

O Diario da Universidade de Vigo recolle esta actividade promovida pola profesora da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Inés Lareo e patrocinada pola Vicerreitoría do campus de Pontevedra, na que Quinteiro puxo o foco na importancia do "autocoñecemento", na relevancia que ao seu xuízo ten neste eido profesional reflexionar respecto de "quen somos e que queremos ser como mestres".

A docente do Colexio A Xunqueira I, que recentemente remataba en cuarto lugar nos premios Educa Abanca aos mellores docentes de España na categoría de educación primaria, buscou neste coloquio que as e os participantes "reflexionen un pouco sobre o que están a estudar, sobre que tipo de mestres queren ser".

Nese senso, Quinteiro animounos a "estudar, facer cursos, observar moito e escoller moi ben onde queren facer as prácticas", así como a ter en conta a importancia que os propios gustos e intereses teñen á hora de definir "como serán como mestres", xa que, lembrou, "non podemos esperar á estar xa na porta da escola para pensar que é o que imos facer dentro".

Partindo desa idea e pondo de relevo que, como profesionais, "imos aprendendo moito na propia aula a partir dos erros", Quinteiro achegou ao alumnado algunha das iniciativas que puxo en práctica como docente nestes anos, como os "mércores de arte", actividade que a leva a visitar cada semana museos e espazos expositivos cos nenos, a súa experiencia na inclusión na aula da lingua de signos ou o traballo cos estereotipos de xénero.

Do mesmo xeito, tamén puxo énfase na importancia que ao seu xuízo ten nesta etapa educativa o traballo coas emocións, así como tratar de promover "o pensamento reflexivo e crítico" cos nenos.