Empresarios de Sanxenxo piden solucionar o "nefasto" servizo de internet no municipio

Nun momento no que a dixitalización e as novas tecnoloxías cobraron máis protagonismo que nunca, Sanxenxo non se pode permitir ter un servizo "nefasto" de acceso a internet. É a advertencia que realizan desde o Consorcio de Empresarios Turísticos ( CETS).

Aseguran que en moitos puntos do municipio a situación é "deficitaria" e consideran que "non pode ser máis sanguenta" xa que, en lugar de mellorar, o servizo de telefonía e fibra "foise deteriorando ata dar a lugar a casos surrealistas".

Hai empresarios turísticos, segundo o CETS, que non dispoñen de telefonía fixa, o que lles dificulta poder traballar "cun mínimo de calidade e competitividade".

"É imprescindible que un municipio turístico como Sanxenxo teña un servizo á altura, polo que resulta clave darlle unha solución satisfactoria aos cortes e deficiencias que se están observando no municipio desde hai xa moito tempo", sinalan.

Por iso, pediron colaboración ao Concello para poder atopar unha solución satisfactoria a esta problemática que lles está causando moitos prexuízos.

A este respecto, desde o goberno municipal sinalan que mantiveron varias reunións coas compañías e coinciden en que se rexistran situacións "inexplicables" como negar a conexión a veciños que están a 100 metros da rede dispoñible,

O Concello encargará un estudo "moi rigoroso", defenden, para coñecer o estado das conexións en todos os núcleos, tras constatar que hai "moitos lugares" que carecen dunha rede de fibra que dificulta o día a día de residentes e establecementos comerciais.