Pontevedra rexistra actualmente ata 559 asociacións de ámbito cidadán

A cidade de Pontevedra ten rexistradas un total de 559 asociacións. Todas elas recibirán nos próximos días un requirimento para actualizar os seus datos, xa que o Concello iniciou o proceso para actualizar este rexistro municipal.

Este trámite, que depende da concellería de Réxime Interior, é debido a que o goberno municipal quere coñecer o número de entidades existentes, facilitar as relacións entre as asociacións e a administración ou fomentar o asociacionismo e a participación cidadá.

Tras a recepción do requirimento, as entidades terán un prazo dun mes para achegar, a través da sede electrónica, a documentación esixida. No suposto de que non presenten a documentación, iniciarase o expediente de baixa no rexistro municipal de asociacións.

Cada asociación deberá actualizar os seus datos achegando a certificación do número de socios, unha memoria onde conste a relación de actividades realizadas, o balance económico e o programa de actividades e orzamento para o ano seguinte, así como calquera modificación que se producira en relación aos datos inicialmente inscritos.

Tamén se lle lembra ás asociacións que a actualización destes datos debe realizarse anualmente e que as comunicacións coa administración municipal se realizarán de xeito electrónico, tanto a efectos de presentación de documentación por parte das entidades como de notificacións por parte do Concello.